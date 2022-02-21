"Динамо" победило латвийский клуб в последнем матче на сборах в Турции
В заключительном матче на тренировочном сборе в Турции киевское "Динамо" победило латвийский РФШ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 21 февраля, "Динамо" провело заключительный спарринг на третьем сборе. После первого тайма киевляне проигрывали 0:1, но на 65-й минуте сумели перевернуть ход игры.
Счет сравнил Владислав Ванат, а через 2 минуты Николай Шапаренко забил победный мяч. Матч завершился со счётом 2:1.
Контрольный матч
21 февраля
"Динамо" – РФШ 2:1
Голы: Ванат, 65, Шапаренко, 67 – Мареш, 21
Полный матч:
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.28
Покупка 28.28Продажа 28.72
-
EUR
Покупка 32.06Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное