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Главная Спорт "Динамо" победило латвийский клуб в последнем матче на сборах в Турции

"Динамо" победило латвийский клуб в последнем матче на сборах в Турции

21 февраля, 2022 понедельник
12:09
Спорт

В заключительном матче на тренировочном сборе в Турции киевское "Динамо" победило латвийский РФШ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня, 21 февраля, "Динамо" провело заключительный спарринг на третьем сборе. После первого тайма киевляне проигрывали 0:1, но на 65-й минуте сумели перевернуть ход игры.

Счет сравнил Владислав Ванат, а через 2 минуты Николай Шапаренко забил победный мяч. Матч завершился со счётом 2:1.

Контрольный матч

21 февраля

"Динамо" – РФШ 2:1

Голы: Ванат, 65, Шапаренко, 67 – Мареш, 21

Полный матч:

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