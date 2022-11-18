"Динамо" победило "Ингулец" в перенесенном матче УПЛ
В перенесенном матче 1-го тура УПЛ киевское "Динамо" победило "Ингулец"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Динамо" со счётом 2:1. Дублем в ворота "Ингульца" отличился Виктор Цыганков.
Единственный мяч для клуба из Петрова забил Артем Ситало. 33-летний форвард забил гол на 62-й минуте.
"Днепр-1" сыграл 12 матчей, имеет 32 очка и лидирует в УПЛ. "Шахтер" с 27 пунктами идет вторым и имеет игру в запасе.
"Заря", "Динамо" и "Александрия" имеют по 23 балла и делят 3-5 позиции.
Украинская Премьер-лига
1-й тур
17 ноября
"Ингулец" - "Динамо" 1:2
Голы: Ситало, 62 - Цыганков, 32 (пен.), 45+1
- 13 ноября перед матчем между "Шахтером" и "Зарей" арбитр Екатерина Монзуль в честь освобождения Херсона вынесла на поле арбуз вместо мяча.
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