Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Динамо" со счётом 2:1. Дублем в ворота "Ингульца" отличился Виктор Цыганков.

Единственный мяч для клуба из Петрова забил Артем Ситало. 33-летний форвард забил гол на 62-й минуте.

"Днепр-1" сыграл 12 матчей, имеет 32 очка и лидирует в УПЛ. "Шахтер" с 27 пунктами идет вторым и имеет игру в запасе.

"Заря", "Динамо" и "Александрия" имеют по 23 балла и делят 3-5 позиции.

Украинская Премьер-лига

1-й тур

17 ноября

"Ингулец" - "Динамо" 1:2

Голы: Ситало, 62 - Цыганков, 32 (пен.), 45+1

13 ноября перед матчем между "Шахтером" и "Зарей" арбитр Екатерина Монзуль в честь освобождения Херсона вынесла на поле арбуз вместо мяча.

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