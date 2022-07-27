"Динамо" победило "Фенербахче" в Лиге чемпионов
Во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило турецкий "Фенербахче"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Фенербахче" – "Динамо", который проходил в Стамбуле, закончился победой украинцев со счетом 2:1. Первый гол во встрече забил Виталий Буяльский.
"Фенербахче" остался в меньшинстве на 54-й минуте встречи. Исмаил Юксек за подножку получил желтую карточку, которая автоматически стала красной.
На 70-й минуте форвард "Фенербахче" Эннер Валенсия не реализовал пенальти, сейв совершил Георгий Бущан.
Туркам забить все же удалось. На 89-й минуте отличился Аттила Салай и игра перешла в овертайм.
В дополнительное время игроки "Динамо" показали качественную игру и дожали соперника. Гол забил Александр Караваев, в свое время игравший в Турции за "Фенербахче".
Первый матч между "Динамо" и "Фенербахче" прошел 20 июля в Лодзи и завершился вничью 0:0.
В третьем раунде квалификации ЛЧ "Динамо" сыграет против команды "Штурм Грац" из Австрии.
Лига чемпионов
Квалификация. 2-й раунд
27 июля
"Фенербахче" (Турция) – "Динамо" (Украина) 1:2 (Первый матч – 0:0)
Голы: Салай, 89 - Буяльский, 57, Караваев, 114
Нереализованный пенальти: Валенсия, 70
" Динамо": Бущан - Кендзера (Карававев, 91), Забарный, Попов, Дубинчак (Вовчаренко, 106) - Шапаренко, Сидорчук (Андриевский, 106) - Цыганков, Буяльский (Гармаш, 67), Вербич (Ванат, 38) (Шепелев, 67)
-
20 июля киевское "Динамо" сыграло вничью с "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.84
Покупка 38.84Продажа 39.81
-
EUR
Покупка 39.07Продажа 40.23
- Актуальное
- Важное