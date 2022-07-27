"Динамо" победило "Фенербахче" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Фенербахче" – "Динамо", который проходил в Стамбуле, закончился победой украинцев со счетом 2:1. Первый гол во встрече забил Виталий Буяльский.

"Фенербахче" остался в меньшинстве на 54-й минуте встречи. Исмаил Юксек за подножку получил желтую карточку, которая автоматически стала красной.

На 70-й минуте форвард "Фенербахче" Эннер Валенсия не реализовал пенальти, сейв совершил Георгий Бущан.

Туркам забить все же удалось. На 89-й минуте отличился Аттила Салай и игра перешла в овертайм.

В дополнительное время игроки "Динамо" показали качественную игру и дожали соперника. Гол забил Александр Караваев, в свое время игравший в Турции за "Фенербахче".

Первый матч между "Динамо" и "Фенербахче" прошел 20 июля в Лодзи и завершился вничью 0:0.

В третьем раунде квалификации ЛЧ "Динамо" сыграет против команды "Штурм Грац" из Австрии.

Лига чемпионов

Квалификация. 2-й раунд

27 июля

"Фенербахче" (Турция) – "Динамо" (Украина) 1:2 (Первый матч – 0:0)

Голы: Салай, 89 - Буяльский, 57, Караваев, 114

Нереализованный пенальти: Валенсия, 70

" Динамо": Бущан - Кендзера (Карававев, 91), Забарный, Попов, Дубинчак (Вовчаренко, 106) - Шапаренко, Сидорчук (Андриевский, 106) - Цыганков, Буяльский (Гармаш, 67), Вербич (Ванат, 38) (Шепелев, 67)

20 июля киевское "Динамо" сыграло вничью с "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb