"Динамо" победило "Днепр-1" и оторвалось от "Шахтера" в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Киеве "Динамо" вывел вперед на 50-й минуте Виктор Цыганков, который сместился в центр по правому флангу и точно пробил в дальнюю девятку.

На 71-й минуте преимущество киевлян укрепил Денис Гармаш, который за 4 минуты до этого вышел на замену.

"Динамо" победило "Днепр-1" 2:0, набрало 32 очка и вернуло себе единоличное лидерство. Киевляне опережают ближайшего преследователя - "Шахтер" - на 3 пункта.

"Днепр-1" имеет 22 балла и идет четвертым.

Чемпионат Украины

12-й тур

24 октября

"Динамо" - "Днепр-1" 2:0

Голы: Цыганков, 50, Гармаш, 71

"Рух" - "Минай" 2:2

Голы: Альваренга, 48, Климчук, 72 - Ахмедзаде, 12 Белоног, 67

23 октября

"Черноморец" - "Львов" 1:1

Голы: Михайличенко, 71 - Эрнест, 77

"Ворскла" - "Шахтер" 0:2

Голы: Тете, 65

Удаление: Тиль, 29 ("Ворскла")

"Верес" - "Мариуполь" 2:0

Голы: Шестаков, 64, 80

22 октября

"Металлист 1925" - "Ингулец" 4:0

Голы: Батюшин, 44, Западня, 58, Марлисон, 66, Крыськив, 83

"Десна" - "Александрия" 1:1

Голы: Безбородько, 35, Третьяков, 28