"Динамо" победило "Днепр-1" и оторвалось от "Шахтера" в УПЛ
В 12-м туре чемпионата Украины "Динамо" победило на своем поле "Днепр-1" и вернуло себе единоличное лидерство
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Киеве "Динамо" вывел вперед на 50-й минуте Виктор Цыганков, который сместился в центр по правому флангу и точно пробил в дальнюю девятку.
На 71-й минуте преимущество киевлян укрепил Денис Гармаш, который за 4 минуты до этого вышел на замену.
"Динамо" победило "Днепр-1" 2:0, набрало 32 очка и вернуло себе единоличное лидерство. Киевляне опережают ближайшего преследователя - "Шахтер" - на 3 пункта.
"Днепр-1" имеет 22 балла и идет четвертым.
Чемпионат Украины
12-й тур
24 октября
"Динамо" - "Днепр-1" 2:0
Голы: Цыганков, 50, Гармаш, 71
"Рух" - "Минай" 2:2
Голы: Альваренга, 48, Климчук, 72 - Ахмедзаде, 12 Белоног, 67
23 октября
"Черноморец" - "Львов" 1:1
Голы: Михайличенко, 71 - Эрнест, 77
"Ворскла" - "Шахтер" 0:2
Голы: Тете, 65
Удаление: Тиль, 29 ("Ворскла")
"Верес" - "Мариуполь" 2:0
Голы: Шестаков, 64, 80
22 октября
"Металлист 1925" - "Ингулец" 4:0
Голы: Батюшин, 44, Западня, 58, Марлисон, 66, Крыськив, 83
"Десна" - "Александрия" 1:1
Голы: Безбородько, 35, Третьяков, 28
- Напомним, 23 октября "Шахтер" в Полтаве обыграл "Ворсклу" , которая с 29-й минуты играла в меньшинстве.
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