Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

По словам главного тренера киевлян Мирчи Луческу, против "Бенфики" сможет сыграть капитан команды Сергей Сидорчук, пропустивший первую игру из-за дисквалификации, однако вингер Виктор Цыганков не выйдет на поле из-за травмы.

"Сидорчук очень важен для нас, потому что в первом матче мы пропустили два мяча из той зоны, где обычно он находится. Но нам также не хватает еще двух футболистов – Цыганкова, который не сможет сыграть завтра из-за травмы, которую он получил в первом матче, а также Попова, который тоже был травмирован", – сказал Луческу.

В первой встрече в Лодзи динамовцы уступили португальцам со счетом 0:2. Для выхода в групповой раунд команде киевлянам необходимо брать реванш в Лиссабоне.

Игра состоится на стадионе "Да Луж" и начнется в 22:00.

17 августа в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило "Бенфике" со счетом 0:2.

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