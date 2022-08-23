"Динамо" перед матчем с "Бенфикой" потеряло еще одного лидера, - Луческу
Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков не сыграет в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против португальской "Бенфики" из-за травмы
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
По словам главного тренера киевлян Мирчи Луческу, против "Бенфики" сможет сыграть капитан команды Сергей Сидорчук, пропустивший первую игру из-за дисквалификации, однако вингер Виктор Цыганков не выйдет на поле из-за травмы.
"Сидорчук очень важен для нас, потому что в первом матче мы пропустили два мяча из той зоны, где обычно он находится. Но нам также не хватает еще двух футболистов – Цыганкова, который не сможет сыграть завтра из-за травмы, которую он получил в первом матче, а также Попова, который тоже был травмирован", – сказал Луческу.
В первой встрече в Лодзи динамовцы уступили португальцам со счетом 0:2. Для выхода в групповой раунд команде киевлянам необходимо брать реванш в Лиссабоне.
Игра состоится на стадионе "Да Луж" и начнется в 22:00.
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17 августа в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило "Бенфике" со счетом 0:2.
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