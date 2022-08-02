"Динамо" перед игрой ЛЧ против "Штурма" потеряло форварда
Нападающий "Динамо" Владислав Супряга пропустит минимум два месяца из-за травмы и не поможет киевлянам в матчах квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Штурма"
Об этом сообщает канал "Чистый Подкаст" в YouTube .
По словам агента футболиста Александра Яковенко, Владислава Супрягу ждет операция на суставе, после которой он будет восстанавливаться два-три месяца.
Таким образом, форвард пропустит матчи "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против "Штурма". Первая встреча состоится 3 августа в Лодзи, повторная игра пройдет в Граце 9 августа.
В новом сезоне 22-летний Супряга не сыграл за "Динамо" ни одного матча. Вторую половину прошлого сезона украинец провел в аренде в итальянской "Сампдории", за которую отыграл всего одну встречу.
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