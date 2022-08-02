Об этом сообщает канал "Чистый Подкаст" в YouTube .

По словам агента футболиста Александра Яковенко, Владислава Супрягу ждет операция на суставе, после которой он будет восстанавливаться два-три месяца.

Таким образом, форвард пропустит матчи "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против "Штурма". Первая встреча состоится 3 августа в Лодзи, повторная игра пройдет в Граце 9 августа.

В новом сезоне 22-летний Супряга не сыграл за "Динамо" ни одного матча. Вторую половину прошлого сезона украинец провел в аренде в итальянской "Сампдории", за которую отыграл всего одну встречу.

27 июля во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило турецкое "Фенербахче".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу бойкотировал пресс-конференцию после игры с "Фенербахче" из-за скандирования турецких фанатов о Владимире Путине.

30 июля словенский полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич перешел в греческий "Панатинаикос".

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