"Динамо" отыграло два гола и одержало волевую победу в матче с сербами на втором сборе

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой "Динамо" со счетом 3:2. До 70-й минуты сербские "Чукарички" имели преимущество в два мяча, но после этого Николай Шапаренко, Виталий Буяльский и Витиньо принесли киевлянам победу.



Контрольный матч



2 февраля



"Динамо" - "Чукарички" - 3:2 (0:2)



Голы: Шапаренко, 70 (пен.), Буяльский, 72, Витиньо, 83 – Раконьяк, 16, Чолович, 17



"Динамо" (1-й тайм): 71. Бойко, 24. Тимчик, 6. Бурда, 34. Сирота, 44. Дубинчак, 8. Шепелев, 9. Бражко, 14. де Пена, 99. Антюх, 19. Гармаш, 28. Кулач.



"Динамо" (2-й тайм): 1. Бущан, 94. Кендзера, 25. Забарный, 89. Боль, 20. Караваев, 5. Сидорчук, 10. Шапаренко, 29. Буяльский, 22. Витиньо, 15. Цыганков, 17. Ванат (41. Беседин, 83).

31 января в заключительном матче на сборах в Турции донецкий "Шахтер" победил сербскую "Црвену Звезду".

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