"Динамо" отправило талантливого футболиста в Венгрию
Футболист киевского "Динамо" Богдан Леднев перешел на правах аренды в венгерский "Фехервар"
Об этом сообщает "Динамо".
"Динамо" и "Фехервар" подписали соглашение об аренде Богдана Леднева, рассчитанное на один год. Финансовые условия и кто будет платить заработную плату украинца – не сообщается.
В "Фехерваре" уже выступают Иван Петряк и Евгений Макаренко. Команда идет на четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата Венгрии. Они отстают от первого места на 6 очков.
23-летний Богдан Леднев является одним из талантливейших футболистов "Динамо", но не может закрепиться в основном составе под руководством Мирчи Луческу.
В этом сезоне полузащитник сыграл 10 матчей, но результативными действиями не отличился.
Transfermarkt оценивает Леднева в 1,5 млн. евро.
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