"Динамо" отказывается отпускать футболистов в сборную Украины в апреле, - СМИ

Об этом сообщает KDK в facebook .

По информации журналиста Сергея Болотникова, "Динамо" 16 апреля сообщило Украинской ассоциации футбола, что отказывается в конце апреля отпускать своих игроков в национальную команду.

Причина – майские товарищеские встречи против австрийской "Аустрии", швейцарского "Базеля", французского "Ренна", болгарского "Левски" и немецкого "Айнтрахта". В киевском клубе, якобы, настаивают, что в этих матчах динамовцы получат необходимую игровую практику, поэтому могут присоединиться к сборной Украины позже – 23 мая.

Для подготовки к матчу с Шотландией к национальной команде было вызвано 11 футболистов "Динамо".

Сборная Украины приступит к тренировочному сбору перед решающим этапом квалификации ЧМ-2022 29 апреля в Словении.

1 июня команду Александра Петракова ждет матч отбора на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы – 5 июня состоится игра против Уэльса.

14 апреля стало известно, что матч Украина – Шотландия состоится 1 июня в Глазго.

15 апреля Александр Петраков назвал имена футболистов украинских клубов , которые будут готовиться к играм плей-офф отбора ЧМ-2022.

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