"Динамо" отказалось продавать 21-летнего защитника в швейцарский топ-клуб

Об этом сообщает BurBuzz.



По информации источника, швейцарский "Базель" предпринял несколько попыток, чтобы подписать Сироту, но боссы "Динамо" ответили отказом. Причины неизвестны.



21-летний Александр Сирота в этом сезоне забил 1 гол в 18 матчах. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до сентября 2025 года.



После 18 туров "Базель" идет вторым в чемпионате Швейцарии, команда выиграла группу Лиги Конференций с "Карабахом", "Омонией" и "Кайратом" и сыграет в плей-офф.

Напомним, 27 января "Динамо" сыграло вничью с норвежским "Бодо-Глимтом" в последнем матче на сборах в Испании.