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"Динамо" отказалось продавать 21-летнего защитника в швейцарский топ-клуб

27 января, 2022 четверг
20:08
Спорт

Киевское "Динамо" отказалось продавать защитника Александра Сироту в швейцарский "Базель"

Об этом сообщает BurBuzz.

По информации источника, швейцарский "Базель" предпринял несколько попыток, чтобы подписать Сироту, но боссы "Динамо" ответили отказом. Причины неизвестны.

21-летний Александр Сирота в этом сезоне забил 1 гол в 18 матчах. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до сентября 2025 года.

После 18 туров "Базель" идет вторым в чемпионате Швейцарии, команда выиграла группу Лиги Конференций с "Карабахом", "Омонией" и "Кайратом" и сыграет в плей-офф.

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