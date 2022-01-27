"Динамо" отказалось продавать 21-летнего защитника в швейцарский топ-клуб
Киевское "Динамо" отказалось продавать защитника Александра Сироту в швейцарский "Базель"
Об этом сообщает BurBuzz.
По информации источника, швейцарский "Базель" предпринял несколько попыток, чтобы подписать Сироту, но боссы "Динамо" ответили отказом. Причины неизвестны.
21-летний Александр Сирота в этом сезоне забил 1 гол в 18 матчах. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро, его контракт с "Динамо" рассчитан до сентября 2025 года.
После 18 туров "Базель" идет вторым в чемпионате Швейцарии, команда выиграла группу Лиги Конференций с "Карабахом", "Омонией" и "Кайратом" и сыграет в плей-офф.
- Напомним, 27 января "Динамо" сыграло вничью с норвежским "Бодо-Глимтом" в последнем матче на сборах в Испании.
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