"Динамо" отказалось от покупки героя Евро-2020 Довбика

Об этом сообщает FanDay .



Сейчас Довбик тренируется с киевским "Динамо", проводящим благотворительное турне в Европе. Для киевлян "Днепр-1" выставили ценник в 20 млн евро за футболиста.



"Насколько я знаю, он лично связался с Луческу, и Мистер предложил ему поддерживать форму из "Динамо", чтобы подготовить его для сборной. Но Довбык – не наш футболист, он принадлежит "Днепру-1". С нами и Степаненко тренировался. Уверен, если бы была обратная ситуация, я обратился бы к Ринату Леонидовичу, и он не отказал. Нет ли в планах его подписать? Днепр-1" выставил на Довбика такой ценник, что мы им даже не интересовались. 10 миллионов, 15, сейчас 20. Даже за первую сумму мы не были готовы купить Довбика. Тема закрыта!", - сказал президент "Динамо" Игорь Суркис.



В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.



В 1/8 финала Евро-2020 Довбик забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, который вывел нашу команду в четвертьфинал турнира.

Напомним, 25 декабря 2021 года Артем Довбик заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии .

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