"Динамо" отдало в аренду клубу УПЛ сразу 12 футболистов

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

С "Динамо" в "Черноморца" перешли вратарь Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко, Денис Кузык, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевський, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.

Все игроки будут выступать за одесский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/2022.

Первый матч в новом чемпионате Украины "Черноморец" сыграет 25 июля с черниговской «Десной».