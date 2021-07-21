"Динамо" отдало в аренду клубу УПЛ сразу 12 футболистов
Киевское "Динамо" арендовало одесскому "Черноморцу" 12 футболистов
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
С "Динамо" в "Черноморца" перешли вратарь Владислав Кучерук, защитники Даниил Скорко, Денис Кузык, полузащитники Евгений Смирный, Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Юрий Тлумак, Вадим Мащенко, Богдан Билошевський, Ярослав Надольский, нападающие Евгений Исаенко и Даниил Сухоручко.
Все игроки будут выступать за одесский клуб на правах аренды до конца сезона-2021/2022.
Первый матч в новом чемпионате Украины "Черноморец" сыграет 25 июля с черниговской «Десной».
- Напомним, 10 июля "Динамо" арендовало у московского ЦСКА белорусского форварда Илью Шкурина.
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