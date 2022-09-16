Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился поражением "Динамо" со счётом 0:1. Единственный мяч за "АЭК Ларнака" забил феноменально пробивший со штрафного удар Адам Дюрчо.

Букмекеры и эксперты были уверены в победе "Динамо" в прогнозах на встречу, поражение киевлян стало настоящей сенсацией.

После матчей 15 сентября таблицу группы B Лиги Европы возглавляют "Ренн" и "Фенербахче", у которых по 4 балла. "Динамо" идет последним, у украинцев 0 очков. "АЭК Ларнака" – третий.

В 3-м туре "Динамо" сыграет против французского "Ренна". Матч пройдет 6 октября.

Лига Европы

Групповой этап. 2-й тур

15 сентября

"Динамо" (Украина) – "АЭК Ларнака" (Кипр) 0:1

Гол: Дюрчо, 8

15 сентября СК "Днипро-1" победил киприотский "Аполлон" во 2-м туре Лиги конференций.

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