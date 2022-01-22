"Динамо" одержало вторую подряд разгромную победу в новом году
Во втором контрольном матче на тренировочном сборе в Испании "Динамо" победило "Расинг" из Люксембурга со счетом 4:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" еще в первом тайме довело счет до разгромного – забили Владислав Кулач, Беньямин Вербич и Виктор Цыганков. После перерыва еще один гол в ворота "Расинга" отправил Владимир Бражко.
"Динамо" победило "Расинг" 4:0 и одержало вторую подряд разгромную победу с начала года. 21 января киевляне победили испанский "Атлетико Пульпиленьо" – 4:0.
Контрольный матч
22 января
"Динамо" (Украина) – "Расинг" (Люксембург) 4:0
Голы : Кулач, 23, Вербич, 34, Цыганков, 36, Бражко, 64
- Напомним, 21 января в первом матче в новом году киевское "Динамо" разгромило испанский "Атлетико Пульпиленьо".
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