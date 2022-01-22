"Динамо" одержало вторую подряд разгромную победу в новом году

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" еще в первом тайме довело счет до разгромного – забили Владислав Кулач, Беньямин Вербич и Виктор Цыганков. После перерыва еще один гол в ворота "Расинга" отправил Владимир Бражко.

"Динамо" победило "Расинг" 4:0 и одержало вторую подряд разгромную победу с начала года. 21 января киевляне победили испанский "Атлетико Пульпиленьо" – 4:0.

Контрольный матч

22 января

"Динамо" (Украина) – "Расинг" (Люксембург) 4:0

Голы : Кулач, 23, Вербич, 34, Цыганков, 36, Бражко, 64