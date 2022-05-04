"Динамо" одержало волевую победу над "Базелем" в благотворительном матче
В благотворительном матче киевское "Динамо" победило швейцарский "Базель"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Динамо" над "Базелем" со счетом 3:2. Киевляне первыми вышли вперед на 23-й минуте благодаря голу Александра Караваева, но позже дважды пропустили.
Решающий момент случился на 78-й минуте. Александр Андриевский сделал счет 2:2, а уже через 3 минуты Денис Попов вывел киевлян вперед.
Благотворительный матч
4 мая
"Базель" (Швейцария) – "Динамо" (Украина) 2:3
Голы: Салай, 43, Эспозито, 61 - Караваев, 23, Андриевский, 78, Попов, 81
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