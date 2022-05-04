"Динамо" одержало волевую победу над "Базелем" в благотворительном матче

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой "Динамо" над "Базелем" со счетом 3:2. Киевляне первыми вышли вперед на 23-й минуте благодаря голу Александра Караваева, но позже дважды пропустили.



Решающий момент случился на 78-й минуте. Александр Андриевский сделал счет 2:2, а уже через 3 минуты Денис Попов вывел киевлян вперед.



Благотворительный матч



4 мая



"Базель" (Швейцария) – "Динамо" (Украина) 2:3



Голы: Салай, 43, Эспозито, 61 - Караваев, 23, Андриевский, 78, Попов, 81

26 апреля премьер-лига объявила чемпионат Украины по футболу завершенным, поскольку его невозможно доиграть из-за полномасштабной российской агрессии.

2 мая Украинская ассоциация футбола поддержала решение Премьер-лиги о досрочном завершении чемпионата страны.

13 мая в рамках европейского благотворительного турне Match for Peace #StopTheWar киевское "Динамо" встретится с таллиннской "Флорой".

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