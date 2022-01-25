"Динамо" одержало третью подряд победу в новом году

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Вечером вторника, 25 января, киевское "Динамо" сыграло свой третий поединок в нынешнем году. В соперниках был испанский "Реал Мурсия".



Украинцы пропустили первыми на 7-й минуте, но сумели ответить тремя голами – Владислава Кулача, Николая Шапаренко и Виталия Буяльского.



"Динамо" проводит учебно-тренировочный сбор в Испании, в рамках подготовки ко второй половине сезона. Это уже третья победа подряд в новом году. Ранее "бело-синие" обыграли "Атлетико Пульпиленьо" (4:0) и люксембургский "Расинг Унион" (4:0).



Контрольный матч



25 января



"Динамо" – "Реал Мурсия" 3:1



Голы: Кулач 19, Шапаренко 84, Буяльский, 87 – Мекка, 7

Напомним, 21 января в первом матче в новом году киевское "Динамо" разгромило испанский "Атлетико Пульпиленьо".