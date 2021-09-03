"Динамо" объявило заявку на Лигу чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".



Тренерский штаб Мирчи Луческу определился со списком футболистов, которые сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.



Заявка "Динамо":



Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет*, Валентин Моргун*.



Защитники: Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Томаш Кендзера, Илья Забарный*, Александр Сирота*, Константин Вивчаренко*.



Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витиньйо, Виталий Буяльский, Денис Антюх.



Нападающие: Эрик Рамирес, Владислав Кулач, Артем Беседин, Илья Шкурин, Владислав Супряга.



* заявлены по списку Б.

В групповом этапе ЛЧ "Шахтер" сыграет в группе D. Их соперники мадридский "Реал", миланский "Интер" и молдавский "Шериф".



"Динамо" сразится в квартете E. Киевляне будут играть против "Барселоны", немецкой "Баварии" и португальской "Бенфики"