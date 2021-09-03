"Динамо" объявило заявку на Лигу чемпионов
Киевское "Динамо" подало официальную заявку со списком игроков для участия в групповом раунде Лиги чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Тренерский штаб Мирчи Луческу определился со списком футболистов, которые сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.
Заявка "Динамо":
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет*, Валентин Моргун*.
Защитники: Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Томаш Кендзера, Илья Забарный*, Александр Сирота*, Константин Вивчаренко*.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Витиньйо, Виталий Буяльский, Денис Антюх.
Нападающие: Эрик Рамирес, Владислав Кулач, Артем Беседин, Илья Шкурин, Владислав Супряга.
* заявлены по списку Б.
В групповом этапе ЛЧ "Шахтер" сыграет в группе D. Их соперники мадридский "Реал", миланский "Интер" и молдавский "Шериф".
"Динамо" сразится в квартете E. Киевляне будут играть против "Барселоны", немецкой "Баварии" и португальской "Бенфики"
- 26 августа во турецком Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов.
- 31 августа бразильский нападающий Витиньйо стал игроком киевского "Динамо".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.83
Покупка 26.83Продажа 27.07
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.14
- Актуальное
- Важное