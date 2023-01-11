"Динамо" объявило о возвращении Шовковского
Легендарный голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский вернулся в родной клуб
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
48-летний Шовковский станет одним из ассистентов главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу.
Александр Шовковский объявил о завершении профессиональной карьеры в 2017 году. С 2018 года эксголкипер работал в штабах Андрея Шевченко и Александра Петракова в сборной Украины.
Голкипер провел за "Динамо" 24 сезона и сыграл 635 официальных матчей. Вратарь 14 раз становился чемпионом Украины по футболу.
Александр Шовковский является первым вратарем, который на чемпионатах мира по футболу не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти (ЧМ-2006).
"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. Киевляне отстают от лидера чемпионата "Днепра-1" на 5 очков.
- В августе 2022 года Александр Шовковский получил уведомление о запрете на 30 лет посещать Россию.
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