"Динамо" объявило о возвращении Шовковского

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

48-летний Шовковский станет одним из ассистентов главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу.

Александр Шовковский объявил о завершении профессиональной карьеры в 2017 году. С 2018 года эксголкипер работал в штабах Андрея Шевченко и Александра Петракова в сборной Украины.

Голкипер провел за "Динамо" 24 сезона и сыграл 635 официальных матчей. Вратарь 14 раз становился чемпионом Украины по футболу.

Александр Шовковский является первым вратарем, который на чемпионатах мира по футболу не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти (ЧМ-2006).

"Динамо" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. Киевляне отстают от лидера чемпионата "Днепра-1" на 5 очков.

В августе 2022 года Александр Шовковский получил уведомление о запрете на 30 лет посещать Россию.

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