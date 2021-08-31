"Динамо" объявило о трансфере нападающего из Бразилии за 6 млн евро
Бразильский нападающий Витиньйо стал игроком киевского "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Витиньйо подписал с "Динамо" контракт на 5 лет. Киевляне заплатили бразильскому "Атлетико Паранаэнсе" 6 млн евро. Вингер будет выступать в Украине под 22-м номером.
Витиньйо является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе", за который и выступал последние четыре сезона. В текущем сезоне бразилец сыграл 27 матчей, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 млн евро.
- 31 августа стало известно, что итальянский "Салернитана" договаривается о переходе люксембургского футболиста "Динамо" Жерсона Родригеса.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.79
Покупка 26.79Продажа 27.02
-
EUR
Покупка 31.51Продажа 31.93
- Актуальное
- Важное