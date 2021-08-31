"Динамо" объявило о трансфере нападающего из Бразилии за 6 млн евро

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".



Витиньйо подписал с "Динамо" контракт на 5 лет. Киевляне заплатили бразильскому "Атлетико Паранаэнсе" 6 млн евро. Вингер будет выступать в Украине под 22-м номером.



Витиньйо является воспитанником "Атлетико Паранаэнсе", за который и выступал последние четыре сезона. В текущем сезоне бразилец сыграл 27 матчей, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 млн евро.

31 августа стало известно, что итальянский "Салернитана" договаривается о переходе люксембургского футболиста "Динамо" Жерсона Родригеса.