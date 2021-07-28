"Динамо" объявило о трансфере лучшего бомбардира УПЛ
Украинский нападающий Владислав Кулач стал игроком киевского "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт Динамо.
Его контракт рассчитан на два года с опцией продления еще на один год. 28-летний Кулач будет играть под 28-м номером.
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу решил оставить в команде Владислава Кулача, который находится в киевском клубе на просмотре и принимал участие в предсезонных сборах "Динамо".
"После возвращения команды с учебно-тренировочных сборов, проходивших в Швейцарии и Австрии, клуб подписал еще одного новичка. Владислав Кулач провел яркий прошлый сезон за полтавскую " Ворсклу " и хорошо проявил себя во время предсезонной подготовки вместе с командой, произведя положительное впечатление на тренерский штаб киевлян ", - говорится в заявлении " Динамо ".
В прошлом сезоне форвард "Ворсклы" забил 15 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
- 28 июля "Динамо" решило подписать контракт с лучшим бомбардиром прошлого сезона в УПЛ Владиславом Кулачом из "Ворсклы".
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