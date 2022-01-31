"Динамо" объявило о трансфере форварда в испанский клуб

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".



Арендное соглашение Рамиреса в "Хихоне" рассчитано до конца сезона 2021/2022, у испанского клуба есть опция выкупа контракта игрока.



В текущем сезоне 23-летний форвард провел за "Динамо" сыграл 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Эрик Рамирес стал игроком "Динамо" в июле 2021 года, за него заплатили 3 млн евро.



В составе хихонского клуба играют украинцы Богдан Милованов и Василий Кравец. "Спортинг" занимает 12-е место в Сегунди - втором испанском дивизионе.

В октябре нападающий "Динамо" и сборной Венесуэлы Эрик Рамирес отметился голом в ворота Бразилии в матче квалификации ЧМ-2022.