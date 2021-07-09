"Динамо" объявило о трансфере форварда "Колоса"
Вингер Коваливского "Колоса" Денис Антюх стал игроком киевского "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
Антюх подписал с "Динамо" контракт на 4 года. Финансовые условия, заработная плата и сумма трансфера не сообщаются.
В прошлом сезоне 23-летний Денис Антюх провел за "Колос" 27 матчей, забил 2 мяча, а также дебютировал в еврокубках, сыграв в квалификации Лиги Европы.
Антюх является воспитанником охтырского "Нефтяника", в системе которого выступал с 2010-го по 2018-й год. Ориентировочная трансферная стоимость правого нападающего составляет 600 тыс. евро.
В летнее межсезонье Денис Антюх пришел на просмотр в "Динамо", и хорошо проявил себя во время первого подготовительного периода, отличившись забитыми мячами в ворота "Базеля" и "Люцерна".
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