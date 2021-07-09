"Динамо" объявило о трансфере форварда "Колоса"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".



Антюх подписал с "Динамо" контракт на 4 года. Финансовые условия, заработная плата и сумма трансфера не сообщаются.



В прошлом сезоне 23-летний Денис Антюх провел за "Колос" 27 матчей, забил 2 мяча, а также дебютировал в еврокубках, сыграв в квалификации Лиги Европы.



Антюх является воспитанником охтырского "Нефтяника", в системе которого выступал с 2010-го по 2018-й год. Ориентировочная трансферная стоимость правого нападающего составляет 600 тыс. евро.



В летнее межсезонье Денис Антюх пришел на просмотр в "Динамо", и хорошо проявил себя во время первого подготовительного периода, отличившись забитыми мячами в ворота "Базеля" и "Люцерна".