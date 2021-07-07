"Динамо" неожиданно сыграло вничью против "Люцерна" в товарищеском матче
В товарищеском матче киевское "Динамо" сыграло вничью против швейцарского "Люцерна"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 7 июля, "Динамо" провело четвертый контрольный матч на сборах в Швейцарии. Соперником стал швейцарский "Люцерн". Матч закончился со счетом 3:3.
Киевляне сумели забить швейцарцам 3 гола. Забитыми мячами отличились Богдан Леднев, Денис Гармаш и Денис Антюх.
Товарищеский матч
7 июля
"Динамо" - "Люцерн" 3:3
Голы: Соргич, 9, 63, Угриничи, 16 - Леднев, 56, Антюх, 80, Гармаш, 88
- 1 июля представляют в первой контрольной игре в межсезонье "Динамо" сыграло вничью 4:4 со швейцарским "Базелем".
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