"Динамо" неожиданно сыграло вничью против "Люцерна" в товарищеском матче

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 7 июля, "Динамо" провело четвертый контрольный матч на сборах в Швейцарии. Соперником стал швейцарский "Люцерн". Матч закончился со счетом 3:3.



Киевляне сумели забить швейцарцам 3 гола. Забитыми мячами отличились Богдан Леднев, Денис Гармаш и Денис Антюх.



Товарищеский матч



7 июля



"Динамо" - "Люцерн" 3:3



Голы: Соргич, 9, 63, Угриничи, 16 - Леднев, 56, Антюх, 80, Гармаш, 88

1 июля представляют в первой контрольной игре в межсезонье "Динамо" сыграло вничью 4:4 со швейцарским "Базелем".

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