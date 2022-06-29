"Динамо" неожиданно проиграло "Лозанне" в благотворительном матче
В благотворительном матче киевское "Динамо" уступило швейцарской "Лозанни"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Для "Динамо" это был второй благотворительный матч в рамках тренировочного сбора, который проводят киевляне в Швейцарии. Украинцы пропустили 2 мяча от англичанина Трей Койла.
Матч посетили 4050 зрителей. "Динамо" сыграло не основным составом, ведь в команду до сих пор не вернулись игроки сборной, игравшие в июне матчи квалификации ЧМ и Лиги наций.
У "Динамо" продолжается подготовка к новому сезону УПЛ, и свой следующий поединок команда Мирчи Луческу проведет 2 июля против "Сьона".
Благотворительный матч
29 июня
"Лозанна" (Швейцария) – "Динамо" 2:0
Голы: Койл 5, 44
" Динамо" : Нещерет (Бойко, 55), Кравченко, Боль, Беловар (Бурда, 55), Овчаренко (Дубинчак, 55), Шепелев (Яцик, 55), Андриевский (Гармаш, 55), В. Волошин (Антюх, 46) ), Буяльский (Царенко, 72), Ванат (Малиш, 72), Беседин (Н. Волошин, 55).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.35
Покупка 34.35Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 35.84Продажа 37.05
- Актуальное
- Важное