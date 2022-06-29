Об этом сообщает Еспресо.TV.

Для "Динамо" это был второй благотворительный матч в рамках тренировочного сбора, который проводят киевляне в Швейцарии. Украинцы пропустили 2 мяча от англичанина Трей Койла.

Матч посетили 4050 зрителей. "Динамо" сыграло не основным составом, ведь в команду до сих пор не вернулись игроки сборной, игравшие в июне матчи квалификации ЧМ и Лиги наций.

У "Динамо" продолжается подготовка к новому сезону УПЛ, и свой следующий поединок команда Мирчи Луческу проведет 2 июля против "Сьона".

Благотворительный матч

29 июня

"Лозанна" (Швейцария) – "Динамо" 2:0

Голы: Койл 5, 44

" Динамо" : Нещерет (Бойко, 55), Кравченко, Боль, Беловар (Бурда, 55), Овчаренко (Дубинчак, 55), Шепелев (Яцик, 55), Андриевский (Гармаш, 55), В. Волошин (Антюх, 46) ), Буяльский (Царенко, 72), Ванат (Малиш, 72), Беседин (Н. Волошин, 55).

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