"Динамо" не смогло переиграть "Зарю" и отпустило "Шахтер" в отрыв в УПЛ
В 18-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграло в Киеве вничью с "Зарей" и ушло на зимний перерыв на втором месте
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Динамо" в заключительном матче Премьер-лиги перед зимним перерывом повело в счете на 44-й минуте, когда забил Виталий Буяльский. "Заря" отыгралась в начале второго тайма усилиями Аллахьяра Сайядманеша.
"Динамо" сыграло с "Зарей" вничью 1:1, набрало 45 очков и ушло на зимний перерыв на втором месте. От лидера – "Шахтера" – киевляне отстают на 2 пункта.
"Заря" имеет 36 баллов и идет четвертой.
Чемпионат Украины
18-й тур
12 декабря
"Динамо" – "Заря" 1:1
Голы : Буяльский, 44 - Сайядманеш, 49
- Напомним, 10 декабря в стартовом матче 18-го тура УПЛ "Днепр-1" разгромно победил "Мариуполь" .
- 11 декабря "Шахтер" обыграл в гостях "Александрию" и оторвался на 3 очка от "Динамо".
- Также в субботу "Верес" на своем поле сыграл вничью с "Рухом".
- Кроме этого, "Ворскла" сыграла в гостях вничью со "Львовом"
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