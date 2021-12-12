"Динамо" не смогло переиграть "Зарю" и отпустило "Шахтер" в отрыв в УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Динамо" в заключительном матче Премьер-лиги перед зимним перерывом повело в счете на 44-й минуте, когда забил Виталий Буяльский. "Заря" отыгралась в начале второго тайма усилиями Аллахьяра Сайядманеша.

"Динамо" сыграло с "Зарей" вничью 1:1, набрало 45 очков и ушло на зимний перерыв на втором месте. От лидера – "Шахтера" – киевляне отстают на 2 пункта.

"Заря" имеет 36 баллов и идет четвертой.

Чемпионат Украины

18-й тур

12 декабря

"Динамо" – "Заря" 1:1

Голы : Буяльский, 44 - Сайядманеш, 49

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