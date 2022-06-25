"Динамо" не отпустило ключевого футболиста в США
Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский мог оказаться в МЧС
Об этом сообщает журналист Игорь Цыганик.
По информации журналиста, "Динамо" не отпустило Буяльского играть в США.
"Насколько мне известно, Буяльский получил приглашение из США, из МЛС, но этот переход не состоялся. "Динамо" не отпустило его. Не знаю, в чем причина. Возможно, не устроила цена. Возможно, Виталий отказался", – сказал Цыганик.
В прошлом сезоне 29-летний Виталий Буяльский сыграл 22 матча, забил 9 голов и отдал 2 ассиста.
Transfermarkt оценивает хавбека в 9 млн. евро.
- 24 июня стало известно, что футболист сборной Украины Александр Зубков близок к трансферу в донецкий "Шахтер".
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