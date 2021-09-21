"Динамо" назвало имя своего самого рейтингового футболиста в FIFA 22
Самый высокий рейтинг из игроков киевского "Динамо" в компьютерном симуляторе FIFA 22 получил полузащитник Виктор Цыганков
Об этом сообщает "Динамо" в Instagram.
Самым сильным из динамовцев в FIFA 22 оказался Виктор Цыганков с рейтингом 80. На втором месте полузащитник Беньямин Вербичи, у которого 77 баллов. Хавбеки Виталий Буяльский, Николай Шапаренко и защитник Виталий Миколенко имеют по 76 баллов.
- 24 августа стало известно, что в футбольном симуляторе FIFA 22 впервые будет представлена сборная Украины.
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