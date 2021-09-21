"Динамо" назвало имя своего самого рейтингового футболиста в FIFA 22

Об этом сообщает "Динамо" в Instagram.

Самым сильным из динамовцев в FIFA 22 оказался Виктор Цыганков с рейтингом 80. На втором месте полузащитник Беньямин Вербичи, у которого 77 баллов. Хавбеки Виталий Буяльский, Николай Шапаренко и защитник Виталий Миколенко имеют по 76 баллов.

24 августа стало известно, что в футбольном симуляторе FIFA 22 впервые будет представлена сборная Украины.

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