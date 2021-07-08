"Динамо" нашло замену воспитаннику "Реала" в Москве

Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Twitter.



По информации источника, переговоры "Динамо" и ЦСКА по трансферу Ильи Шкурина находятся на завершающей стадии. Клубы обсуждают аренду с правом выкупа. Белорус может присоединиться к киевскому клубу уже на вторых тренировочных сборах.



21-летний Шкурин с января 2020-го выступает за московский ЦСКА. В прошлом сезоне белорус сыграл 9 матчей и забил 3 гола.



В августе 2020-го Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Александр Лукашенко.

7 июля испанский форвард Фран Соль покинул киевское "Динамо" .