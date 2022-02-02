"Динамо" нашло в России нового форварда для Луческу, - СМИ

Об этом сообщает российское издание Sport24.



По информации источника, президент "Динамо" Игорь Суркис уже успел пообщаться с владельцем "Сочи" Борисом Ротенбергом и обсудить возможный переезд колумбийского футболиста в Киев.



В Киеве не готовы заплатить за трансфер Матео Кассьерры 9-10 млн евро, поэтому трансфер пока маловероятен, но переговоры продолжаются.



24-летний Кассьерра в текущем сезоне забил 8 голов в 11 матчах чемпионата России. Ранее он выступал за нидерландские "Аякс" и "Гронинген", колумбийский "Депортиво Кали", аргентинский "Расинг Авельянеда" и португальский "Белененсеш".

Напомним, 30 января стало известно, что нападающий "Динамо" Владислав Супряга переходит на правах аренды в итальянскую "Сампдорию".