"Динамо" нашло себе нового бомбардира в чемпионате Словакии

Об этом сообщает " Трибуна ".



По информации источника, сумма трансфера в "Динамо" должна составить около 2-3 млн евро. Этим летом Эрик Рамирес уже имел шанс перейти в казанский "Рубин", однако переход сорвался из-за проблем со здоровьем футболиста



Форвард начал свою карьеру в венесуэльской "Самори", выступал на правах аренды за "Эстудиантес де Каракас». В 2017-м перешел в чешскую "Карвин". За ДАК играет с июля 2019-го.



В прошлом сезоне Эрик Рамирес провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал 8 ассистов. Выступает на позиции центрального нападающего, а также вингера.



Рамирес провел 1 матч за сборную Венесуэлы.