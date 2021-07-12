"Динамо" нашло себе нового бомбардира в чемпионате Словакии
Нападающий словацкого ДАК Эрик Рамирес заинтересовал киевское "Динамо"
Об этом сообщает " Трибуна ".
По информации источника, сумма трансфера в "Динамо" должна составить около 2-3 млн евро. Этим летом Эрик Рамирес уже имел шанс перейти в казанский "Рубин", однако переход сорвался из-за проблем со здоровьем футболиста
Форвард начал свою карьеру в венесуэльской "Самори", выступал на правах аренды за "Эстудиантес де Каракас». В 2017-м перешел в чешскую "Карвин". За ДАК играет с июля 2019-го.
В прошлом сезоне Эрик Рамирес провел 35 матчей, забил 17 голов и отдал 8 ассистов. Выступает на позиции центрального нападающего, а также вингера.
Рамирес провел 1 матч за сборную Венесуэлы.
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