"Динамо" нашло новую команду для ненужного питомца "Реала"

Об этом сообщает журналист Маноха Дасвани в Twitter.



По информации инсайдера, соглашение между клубами уже закрыто. Официально о переходе будет объявлено в ближайшие дни. Пока неизвестно, будет Фран Соль играть в аренде или на полноценной основе станет игроком "Эйбар".

29-летний испанец родился в Мадриде и занимался в футбольных школах "Викальваро", "Райо Вальекано" и "Реала". Выступал за "Реал", "Луго", "Овьедо", "Вильярреал" и нидерландский "Виллем II".

В "Динамо" Соль перешел в январе 2019 года, сыграл за киевлян 24 матча и отметился 4 голами. Прошлый сезон нападающий провел в аренде в "Тенерифе".

За "Тенерифе" испанец провел 38 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Команда с Канарских островов заняла во втором дивизионе чемпионата Испании 14-е место.



"Эйбар" вылетел в Сегунду, заняв последнее место в Ла Лиге.