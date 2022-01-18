"Динамо" нашло нестандартного соперника на сборах в Испании
Киевское "Динамо" сыграет товарищеский матч против сборной Ассоциации профессиональных футболистов Испании
Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".
В составе Ассоциации профессиональных футболистов Испании выступят свободные агенты, игроки находящиеся сейчас без клуба. Матч состоится 21 января, начало в 12.00.
В провинции Аликанте динамовцы сыграют четыре спарринга. 22 января сыграют с люксембургским "Расингом Уионом", 25 января они встретятся с испанской "Мурсией", а 27 - с норвежским "Боде-Глимтом".
"Динамо" ушло на зимний перерыв в чемпионате Украины на втором месте и отстает от лидера - "Шахтера" - на 2 очка.
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