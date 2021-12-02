"Динамо" начало искать замену Луческу, - СМИ
Киевское "Динамо" приступило к поиску нового главного тренера на случай отставки румына Мирчи Луческу
Об этом сообщает UOL .
По информации бразильского издания, "Динамо" предлагало должность главного тренера португальцу Абелю Феррейри, возглавляющего "Палмейрас". Источник утверждает, что специалист отказал киевлянам. Кроме динамовцев в услугах португальца также заинтересованы Аль-Райян из Катара, Аль-Наср из Саудовской Аравии, турецкий Фенербахче и французский Бордо.
Сам португалец хочет продолжить карьеру в Англии и ждет приглашения "Лидса", который летом 2022 года намерен заменить аргентинского тренера Марсело Бьелсу, у которого истекает контракт.
42-летний Абель Феррейра тренирует "Палмейрас" с 2020 года и привел клуб из Сан-Паулу к двум победам в Кубке Либертадорес и выигрыше Кубка Бразилии.
Контракт Мирчи Луческу с "Динамо" рассчитан до 2024 года. 76-летний румынский тренер возглавил "Динамо" летом 2020-го и в прошлом сезоне выиграл с киевлянами чемпионат и Кубок Украины.
- 1 декабря стало известно, что Мирча Луческу оказался в числе претендентов на должность нового главного тренера сборной Румынии.
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