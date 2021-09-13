"Динамо" на одном уровне с "Барселоной" и "Баварией", - тренер "Бенфики" высказался перед матчем в Киеве

Об этом сообщает A Bola .



По словам Жезуша, он очень уважает главного тренера "Динамо" Мирчу Луческу.



"Я очень рад, что "Бенфика" сыграет в группе ЛЧ. Это наше место. "Динамо" я оцениваю на том же уровне, что и "Баварию" с "Барселоной". 5 игроков киевлян вышли в старте Украины на матч с Францией, который завершился вничью. Нельзя смотреть на "Динамо" как на слабую команду в группе. Это не так. С ними работает один из самых квалифицированных тренеров мира. Я очень уважаю Мирчу Луческу. Мы должны побеждать, но против нас сыграет ТОП-команда . Я одинаково оцениваю "Динамо", "Барселону" и "Баварию", - сказал Жезуш.



14 сентября на стадионе "Олимпийский" состоится матч первого тура Лиги Чемпионов "Динамо" - "Бенфика". Начало матча в 22:00.



В группе с "Динамо" и "Бенфикой" также выступают "Барселона" и "Бавария".

13 сентября сообщалось, что экс-тренер сборной Андрей Шевченко близок к тому, чтобы возглавить киевское "Динамо".