"Динамо" - "Минай": Где и когда смотреть перенесенный матч УПЛ
В перенесенном матче 1-го тура УПЛ киевское "Динамо" примет закарпатский "Минай"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После победы над "Ингула" "Десна" единолично возглавила турнирную таблицу УПЛ. После третьего тура в черниговцев 9 очков. Команда забила 7 голов, а пропустила лишь один.
Второе-третье место делят "Ворскла" и "Днепр-1" в которых по 7 очков и ни проигранного матча.
"Шахтер" после сенсационного поражения "Александрии" (1: 2) занимает лишь седьмую позицию и имеет 6 очков. "Динамо" идет пятым, в них тоже 6 очков, но только два сыгранных матча.
"Ингулец" и "Черноморец" расположились на последнем месте, у них по 0 очков и 9 пропущенных мячей.
Украинская Премьер-лига
11 августа
1-й тур (перенесенный матч)
"Динамо" - "Минай"
Киев, стадион "НСК Олимпийский"
Начало в 19:30
Прямая трансляция на телеканале "2 + 2"
- 6 августа в третьем туре чемпионата Украины по футболу харьковский "Металлист 1925" победил одесский "Черноморец".
- 9 августа в заключительном матче 3-го тура УПЛ черниговская "Десна" победила "Ингулец" из пгт Петрово.
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