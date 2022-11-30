"Динамо" - "Металлист": где и когда смотреть перенесенный матч 8-го тура УПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры уверены в победе "Динамо". На выигрыш киевлян дают коэффициент 1,35. Ничья – 5,00. Победу "Металлиста" оценивают в 8,90.

К зимнему перерыву игроки "Динамо" успели сыграть 14 матчей и занимают 4 позицию в таблице УПЛ. Киевляне на 8 очков отстают от лидирующего "Днепра-1".

"Металлист" – десятый. Отрыв от зоны вылета составляет 6 очков.

Украинская Премьер-лига

8-й тур (перенесенный матч)

30 ноября

"Динамо" - "Металлист"

Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского

Начало в 14:00

Прямая трансляция на youtube-канале "Динамо" и телеканале "2+2"

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