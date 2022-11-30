"Динамо" - "Металлист": где и когда смотреть перенесенный матч 8-го тура УПЛ
Сегодня, 30 ноября, в перенесенном матче 8-го тура УПЛ киевское "Динамо" сыграет против харьковского "Металлиста"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры уверены в победе "Динамо". На выигрыш киевлян дают коэффициент 1,35. Ничья – 5,00. Победу "Металлиста" оценивают в 8,90.
К зимнему перерыву игроки "Динамо" успели сыграть 14 матчей и занимают 4 позицию в таблице УПЛ. Киевляне на 8 очков отстают от лидирующего "Днепра-1".
"Металлист" – десятый. Отрыв от зоны вылета составляет 6 очков.
Украинская Премьер-лига
8-й тур (перенесенный матч)
30 ноября
"Динамо" - "Металлист"
Киев, стадион "Динамо" им. В. Лобановского
Начало в 14:00
Прямая трансляция на youtube-канале "Динамо" и телеканале "2+2"
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