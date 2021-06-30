"Динамо" лишилось украинского форварда

Об этом сообщает официальный сайт "Днепра-1".

Отмечается, что нападающий будет выступать в "Днепре-1" в следующем сезоне на правах аренды.

В прошлом чемпионате Украины 22-летний Назарий Русин сыграл за "Динамо" лишь 1 матч. Во второй половине сезона был арендован польской "Легией", но провел за клуб из Варшавы только одну игру на Кубок Польши.