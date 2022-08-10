Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сидорчук и Гармаш пропустят домашний матч с лиссабонцами из-за перебора желтых карточек. Оба хавбека получили предупреждение в ответной игре второго круга отбора ЛЧ против австрийского "Штурма", который динамовцы победили в дополнительное время со счетом 2:1. Карточки стали для футболистов третьими в нынешнем сезоне.

"Динамо" в решающем раунде плей-офф отбора ЛЧ встретится с португальской "Бенфикой". Матчи пройдут 17 и 23 августа.

9 августа "Динамо" победило "Штурм" в ответном матче 3-го раунда квалификации ЛЧ.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне одолели "Штурм" благодаря доминированию в овертайме.

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