"Динамо" лишилось футболиста, который становился лучшим бомбардиром УПЛ
Владислав Кулач расторг контракт с киевским "Динамо" и перешел в азербайджанскую "Зиру"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
Киевский клуб расторг контракт с Кулачом по обоюдному согласию сторон. Форвард продолжит выступления в "Зире" из Азербайджана, с которой заключил контракт на полтора года.
29-летний Владислав Кулач перешел в "Динамо" летом 2021 года после того, как стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины в составе "Ворсклы", за которую за сезон забил в премьер-лиге 15 голов.
За киевлян нападающий за все время сыграл всего 7 матчей и забил 1 мяч.
Кулач является воспитанником "Шахтера". Также он выступал за "Мариуполь", "Сталь", запорожский "Металлург", "Зарю", венгерский "Гонвед" и турецкий "Эскишехирспор".
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