Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

"Динамо" и Артем Беседин достигли соглашения о расторжении контракта, игрок получил статус свободного агента.

"Артем пришел ко мне на костылях - он лечится после тяжелой травмы. Мы поговорили и, несмотря на долгосрочный контракт с "Динамо", договорились о том, что он получит статус свободного агента", - заявил президент "Динамо" Игорь Суркис в комментарии ТаТоТаке.

Что известно об Артеме Беседине

Форвард выступал за киевлян с 2016 года, сыграл 143 матча и забил 35 голов. Вместе с динамовцами он выиграл 2 титула чемпиона Украины, 2 Суперкубка Украины и Кубок страны.

В прошлом сезоне нападающий играл в аренде за "Омонию", за которую провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Вместе со своей командой он стал обладателем Кубка Кипра.

На счету 27-летнего Артема Беседина 19 матчей и 2 гола за сборную Украины, в составе которой он выступал на Евро-2020, где наша команда дошла до четвертьфинала.