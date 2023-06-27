"Динамо" избавилось от травмированного футболиста сборной Украины
Киевское "Динамо" расторгло контракт с травмированным форвардом Артемом Бесединым и предоставило ему статус свободного агента
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
"Динамо" и Артем Беседин достигли соглашения о расторжении контракта, игрок получил статус свободного агента.
"Артем пришел ко мне на костылях - он лечится после тяжелой травмы. Мы поговорили и, несмотря на долгосрочный контракт с "Динамо", договорились о том, что он получит статус свободного агента", - заявил президент "Динамо" Игорь Суркис в комментарии ТаТоТаке.
Что известно об Артеме Беседине
Форвард выступал за киевлян с 2016 года, сыграл 143 матча и забил 35 голов. Вместе с динамовцами он выиграл 2 титула чемпиона Украины, 2 Суперкубка Украины и Кубок страны.
В прошлом сезоне нападающий играл в аренде за "Омонию", за которую провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Вместе со своей командой он стал обладателем Кубка Кипра.
На счету 27-летнего Артема Беседина 19 матчей и 2 гола за сборную Украины, в составе которой он выступал на Евро-2020, где наша команда дошла до четвертьфинала.
- 2 июня стало известно, что Артем Беседин возвращается в "Динамо" из аренды в кипрской "Омонии".
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