"Динамо" избавилось от ненужного питомца "Реала"
Испанский форвард Фран Соль покинул киевское "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт "Эйбар".
Следующий сезон Фран Соль проведет в аренде в испанском "Эйбаре". Финансовые условия сделки не сообщаются. Также не ясно, будет ли у "Эйбара" право выкупа футболиста.
29-летний испанец родился в Мадриде и занимался в футбольных школах "Викальваро", "Райо Вальекано" и "Реала". Выступал за "Реал", "Луго", "Овьедо", "Вильярреал" и нидерландский "Виллем II".
В "Динамо" Соль перешел в январе 2019 года, сыграл за киевлян 24 матча и отметился 4 голами. Прошлый сезон нападающий провел в аренде в "Тенерифе".
За "Тенерифе" испанец провел 38 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Команда с Канарских островов заняла во втором дивизионе чемпионата Испании 14-е место.
"Эйбар" вылетел в Сегунду, заняв последнее место в Ла Лиге.
- Напомним, 11 мая Фран Соль заявил, что возвращается из аренды в "Тенерифе" в "Динамо".
- 7 июня сообщалось, что испанский "Эйбар" активно интересуется форвардом "Динамо" Франом Солем.
- 18 июня израильский "Маккаби" Тель-Авив сделал предложение "Динамо" относительно трансфера Соля.
- 5 июля стало известно, что нападающий киевского "Динамо" Фран Соль вскоре станет игроком испанского "Эйбара" .
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