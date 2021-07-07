"Динамо" избавилось от ненужного питомца "Реала"

Об этом сообщает официальный сайт "Эйбар".



Следующий сезон Фран Соль проведет в аренде в испанском "Эйбаре". Финансовые условия сделки не сообщаются. Также не ясно, будет ли у "Эйбара" право выкупа футболиста.

29-летний испанец родился в Мадриде и занимался в футбольных школах "Викальваро", "Райо Вальекано" и "Реала". Выступал за "Реал", "Луго", "Овьедо", "Вильярреал" и нидерландский "Виллем II".

В "Динамо" Соль перешел в январе 2019 года, сыграл за киевлян 24 матча и отметился 4 голами. Прошлый сезон нападающий провел в аренде в "Тенерифе".

За "Тенерифе" испанец провел 38 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. Команда с Канарских островов заняла во втором дивизионе чемпионата Испании 14-е место.



"Эйбар" вылетел в Сегунду, заняв последнее место в Ла Лиге.

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