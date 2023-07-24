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"Динамо" и "Ворскла" получили соперников в Лиге конференций

24 июля, 2023 понедельник
15:21
Спорт

В понедельник, 24 июля, состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференции, по итогам которого соперников узнали "Динамо" и "Ворскла"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По итогам жеребьевки в Ньоне (Швейцария) "Динамо" получило в соперники победителя пары "Арарат" (Армения) - "Арис (Греция). Матчи состоятся 10 и 17 августа.

"Ворскла", в случае выхода в третий квалификационный раунд, встретится с более сильным в противостоянии между кипрским АПОЭЛ и сербской "Войводиной". Полтавчане начнут выступления в Лиге конференций со второго отборочного этапа, на котором 27 и 3 августа встретятся с грузинской "Ділою". Первая игра состоится в четверг в польском городе Тихи.

Результаты жеребьевки

Лига конференций

3 квалификационный раунд

"Ворскла" (Украина) / "Дила" (Грузия) - АПОЕЛ (Кипр)/ "Войводина" (Сербия)

"Арарат" (Армения)/ "Арис" (Греция) - "Динамо" (Украина)

Лига конференций
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