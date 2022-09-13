Об этом заявил журналист Игорь Цыганик в эфире канала FootballHub.

По его информации, игра может состояться на Олимпийском стадионе в Лондоне 15 октября, а инициативу "Шахтера" об игре в Англии поддержал экстренер сборной Украины Андрей Шевченко.

"Шахтер" предложил провести матч с "Динамо" на Олимпийском стадионе в Лондоне, который сейчас арендует "Вест Хэм". Есть поддержка государственных и футбольных структур Украины. Оба клуба поддерживают идею. "Динамо" также не прочь сыграть в Англии. Присоединился Андрей Шевченко, который может стать послом матча. Все полученные средства будут направлены в фонд United24", - рассказал Цыганик.

Он добавил, что проблема состоит лишь в том, чтобы договориться о проведении игры на Олимпийском стадионе в Лондоне. Сейчас выясняют, свободен ли он 15 октября и готов принять игру 7-го тура чемпионата Украины.

11 сентября "Динамо" обыграло "Львов" и одержало первую в новом сезоне победу в УПЛ.

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