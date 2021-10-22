"Динамо" и "Шахтер" могут получить место в европейской футбольной Суперлиге
Организаторы Суперлиги разработали новый проект турнира, в который могут получить приглашение украинские топ-клубы
Об этом сообщает The Athletic.
По информации издания, в создании Суперлиги и в дальнейшем заинтересованы итальянский "Ювентус" и испанские "Реал" и "Барселона". В новом проекте турнира предполагается, что в нем вместе с богатыми клубами Европы примут участие популярные клубы из других стран, которые переросли уровень своих национальных чемпионатов.
Речь идет о Шотландии, Турции, Украине, Португалии, Бельгии, Нидерландах и России.
Отмечается, что Суперлига отказалась от идеи забронировать место в турнире для 15 клубов, а хочет создать пирамиду лиг, в которой команды будут двигаться между дивизионами. Сильнейший будет состоять из 20 клубов, второй - из двух подгрупп, третий - из четырех. Таким образом, в проекте смогут принять участие 140 клубов.
По предложенным Суперлигой критериям на участие в ней смогут рассчитывать два украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер".
- Напомним, 28 сентября УЕФА отказался от санкций против основателей Суперлиги - испанских "Реала" и "Барселоны" и итальянского "Ювентуса".
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