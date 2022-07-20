Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Динамо" - "Фенербахче", проходивший в Лодзи на стадионе Miejski im. Wladyslawa Krola, закончился вничью со счётом 0:0. Вторая встреча команд состоится через неделю.

Для выхода в групповой раунд ЛЧ киевлянам в новом сезоне необходимо преодолеть три раунда квалификации. В основной этап Лиги чемпионов попал "Шахтер".

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо", если победит "Фенербахче", встретится с австрийским "Штурмом"

В случае поражения от "Фенербахче" и выбывания из ЛЧ "Динамо" продолжит выступления в Лиге Европы.

По итогам жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ в соперники неудачного противостояния киевлян и стамбульцев достался чешский "Словацко". Матчи пройдут 4 и 11 августа.

Лига чемпионов

Квалификация. 2-й раунд

20 июля

"Динамо" (Украина) – "Фенербахче" (Турция) 0:0

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