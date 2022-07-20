"Динамо" и "Фенербахче" сыграли вничью в Лиге чемпионов
Киевское "Динамо" сыграло вничью против турецкого "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Динамо" - "Фенербахче", проходивший в Лодзи на стадионе Miejski im. Wladyslawa Krola, закончился вничью со счётом 0:0. Вторая встреча команд состоится через неделю.
Для выхода в групповой раунд ЛЧ киевлянам в новом сезоне необходимо преодолеть три раунда квалификации. В основной этап Лиги чемпионов попал "Шахтер".
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо", если победит "Фенербахче", встретится с австрийским "Штурмом"
В случае поражения от "Фенербахче" и выбывания из ЛЧ "Динамо" продолжит выступления в Лиге Европы.
По итогам жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ в соперники неудачного противостояния киевлян и стамбульцев достался чешский "Словацко". Матчи пройдут 4 и 11 августа.
Лига чемпионов
Квалификация. 2-й раунд
20 июля
"Динамо" (Украина) – "Фенербахче" (Турция) 0:0
Getty Images
- 12 июля сообщалось, что матчи "Динамо" против "Фенербахче" покажет телеканал Setanta Sports .
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