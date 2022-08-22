Об этом сообщает Профутбол Digital в facebook.

"Телеканалы 2+2 и УНИАН, YouTube-каналы спортивных проектов 1+1 media – FootballHub и Профутбол Digital будут транслировать футбольные матчи нового сезона УПЛ. Первая игра, которую будет транслировать 1+1 media, состоится завтра, 23 августа, в 15:00 между командами "Заря" и "Ворскла" на телеканале 2+2", - заявили в 1+1 media.

В медиагруппе добавили, что поединки будут транслироваться на телеканалах бесплатно. Кроме того, их в свободном доступе можно будет посмотреть на YouTube каналах FootballHub и Профутбол Digital.

Пока в УПЛ не отреагировали на это заявление. Премьер-лига только 15 августа объявила о создании единого телепула и продала официальные права на трансляцию матчей телекомпании Setanta Sports.

15 августа УПЛ избрала официальным транслятором чемпионата Украины по футболу телекомпанию Setanta Sports.

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