"Динамо" и "Базель" забили 8 голов в первом матче межсезонья
В первой контрольной игре в межсезонье "Динамо" сыграло вничью 4:4 со швейцарским "Базелем"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Команда Мирчи Луческу начала тренировочный сбор в Швейцарии без игроков национальных сборных, которые задействованы на Евро-2020.
В их отсутствие в первой контрольной встрече динамовцы сыграли в сверхрезультативную ничью с "Базелем" - 4:4. В составе киевлян забили Андрей Антюх, Александр Сирота, Богдан Леднев и Андрей Коробенко.
Контрольный матч
1 июля
"Базель" (Швейцария) - "Динамо" (Украина) 4:4
Голы: Касами, 36, Артур, 45 (пен.), 60, Маршан, 82 - Антюх, 23, Сирота, 30, Леднев, 49, Коробенко, 66
- Напомним, 1 июля "Заря" в контрольном матче выиграла у турецкого "Макуспора" со счетом 22:0 .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.22
Покупка 27.22Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное