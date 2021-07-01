"Динамо" и "Базель" забили 8 голов в первом матче межсезонья

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Команда Мирчи Луческу начала тренировочный сбор в Швейцарии без игроков национальных сборных, которые задействованы на Евро-2020.

В их отсутствие в первой контрольной встрече динамовцы сыграли в сверхрезультативную ничью с "Базелем" - 4:4. В составе киевлян забили Андрей Антюх, Александр Сирота, Богдан Леднев и Андрей Коробенко.

Контрольный матч

1 июля

"Базель" (Швейцария) - "Динамо" (Украина) 4:4

Голы: Касами, 36, Артур, 45 (пен.), 60, Маршан, 82 - Антюх, 23, Сирота, 30, Леднев, 49, Коробенко, 66