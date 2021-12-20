"Динамо" и английский клуб договорились о трансфере украинца Миколенко
Защитник "Динамо" Виталий Миколенко станет игроком английского "Эвертона"
Об этом в прямом эфире на Twitch сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
"Динамо" и "Эвертон" договорились о последних деталях соглашения и вскоре о трансфере Виталия Миколенко объявят официально.
"Эвертон" согласовал все для подписания Миколенко. Я сообщал несколько дней назад, что игрок прошел медицинское освидетельствование. Все, что осталось сейчас, – объявить о переходе. Это завершенное соглашение", – сказал Фабрицио Романо.
Украинец Виталий Миколенко подпишет с "Эвертоном" 5-летний контракт, а сумма трансфера составляет более 20 млн евро.
22-летний Миколенко является воспитанником киевского "Динамо" и сыграл за столичный клуб 132 матча, забил 7 голов и отдал 20 ассистам.
Виталий Миколенко однажды выигрывал УПЛ, дважды брал Кубок Украины.
На счету Миколенко 21 матч за сборную Украины по футболу.
- 9 ноября стало известно, что Андрей Шевченко хочет пригласить в "Дженоа" футболистов сборной Украины Александра Зинченко и Виталия Миколенко.
- 13 ноября сообщалось, что "Динамо" требует за Миколенко 20 млн евро.
- 14 ноября Андрей Шевченко заявил, что трансферы Александра Зинченко и Виталия Миколенко в итальянский клуб невозможны из-за отсутствия паспортов ЕС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.14
Покупка 27.14Продажа 27.37
-
EUR
Покупка 30.5Продажа 30.94
- Актуальное
- Важное