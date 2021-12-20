"Динамо" и английский клуб договорились о трансфере украинца Миколенко

Об этом в прямом эфире на Twitch сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.



"Динамо" и "Эвертон" договорились о последних деталях соглашения и вскоре о трансфере Виталия Миколенко объявят официально.



"Эвертон" согласовал все для подписания Миколенко. Я сообщал несколько дней назад, что игрок прошел медицинское освидетельствование. Все, что осталось сейчас, – объявить о переходе. Это завершенное соглашение", – сказал Фабрицио Романо.



Украинец Виталий Миколенко подпишет с "Эвертоном" 5-летний контракт, а сумма трансфера составляет более 20 млн евро.



22-летний Миколенко является воспитанником киевского "Динамо" и сыграл за столичный клуб 132 матча, забил 7 голов и отдал 20 ассистам.



Виталий Миколенко однажды выигрывал УПЛ, дважды брал Кубок Украины.



На счету Миколенко 21 матч за сборную Украины по футболу.

9 ноября стало известно, что Андрей Шевченко хочет пригласить в "Дженоа" футболистов сборной Украины Александра Зинченко и Виталия Миколенко.

13 ноября сообщалось, что "Динамо" требует за Миколенко 20 млн евро.

14 ноября Андрей Шевченко заявил, что трансферы Александра Зинченко и Виталия Миколенко в итальянский клуб невозможны из-за отсутствия паспортов ЕС.

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