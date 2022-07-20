Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. Трансляция – OTT-платформа "Сетанта Спорт".

Букмекеры считают, что "Динамо" - аутсайдер встречи. На победу киевлян коэффициент 2,54. Ничью оценивают в 3,10. Выигрыш "Фенербахче" – 2,34.

Матч пройдет в Лодзи на стадионе Miejski им. Wladyslawa Krola.

Для выхода в групповой раунд ЛЧ киевлянам в новом сезоне необходимо преодолеть три раунда квалификации. Напрямую в основной этап Лиги чемпионов попал "Шахтер".

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо", если победит "Фенербахче", встретится с австрийским "Штурмом"

В случае поражения от "Фенербахче" и выбывания из ЛЧ "Динамо" продолжит выступления в Лиге Европы.

По итогам жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ в соперники неудачного противостояния киевлян и стамбульцев достался чешский "Словацко". Матчи пройдут 4 и 11 августа.

Лига чемпионов

Квалификация. 2-й раунд

20 июля

"Динамо" (Украина) - "Фенербахче" (Турция)

"Динамо": Бущан, Дубинчак, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Буяльский, Беседин.

Запасные : Бойко, Нещерет, Бурда, Кравченко, Тимчик, Сирота, Караваев, Овчаренко, Андриевский, Антюх, Гармаш, Ванат.

"Фенербахче": Баиндыр, Кадиоглу, Солои, Азиз, Осаи-Самюэл, Джан, Юксек, Арао, Кинг, Э. Валенсия, Росси.

Запасные : Четин, Линкольн, Дурсун, Брума, Гюмюшкайя, Гюллер, Зайц, Крешпу, Тиссеран, Новак, Кападжак, Мор.

Лодзь, стадион Miejski им. Wladyslawa Krola

Начало в 21:00

Трансляция – OTT-платформа "Сетанта Спорт"