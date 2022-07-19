"Динамо" – "Фенербахче": букмекеры дали прогноз на стартовый матч украинцев в еврокубках
Букмекеры считают, что киевское "Динамо" является фаворитом в матче квалификации Лиги чемпионов против турецкого "Фенербахче"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Завтра, 20 июля, "Динамо" сыграет против "Фенербахче" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. Трансляция – OTT-платформа "Сетанта Спорт".
Букмекеры считают, что "Динамо" - фаворит встречи. На победу киевлян коэффициент 2,50. Ничью оценивают в 3,30. Выигрыш "Фенербахче" – 2,61.
Матч пройдет в Лодзи на стадионе Miejski им. Wladyslawa Krola.
Для выхода в групповой раунд ЛЧ киевлянам в новом сезоне необходимо преодолеть три раунда квалификации. Направду в основной этап Лиги чемпионов попал "Шахтер".
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов киевское "Динамо", если победит "Фенербахче", встретится с австрийским "Штурмом"
В случае поражения от "Фенербахче" и выбывания из ЛЧ "Динамо" продолжит выступления в Лиге Европы.
По итогам жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ в соперники неудачного противостояния киевлян и стамбульцев достался чешский "Словацко". Матчи пройдут 4 и 11 августа.
Лига чемпионов
Квалификация. 2-й раунд
20 июля
"Динамо" (Украина) - "Фенербахче" (Турция)
Лодзь, стадион Miejski им. Wladyslawa Krola
Начало в 21:00
Трансляция – OTT-платформа "Сетанта Спорт"
- 12 июля сообщалось, что матчи "Динамо" против "Фенербахче" покажет телеканал Setanta Sports .
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